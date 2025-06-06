Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 июня 2025

В Приангарье температура ночью +2…+7 градусов, при прояснении 0…-3, заморозки, в западных районах при увеличении облачности до +12, днем +22…+27, а если солнце так и не выглянет, то +14…+19. Вот что обещает погода в Иркутске 6 июня 2025.