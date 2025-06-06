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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 июня 2025

До +23 градусов потеплеет в Иркутске 6 июня.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 6 июня 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +23 градусов, после захода солнца столбик термометра остановится на отметке +6…+8. Ветер северо-западный 4−9 м/с.

Погода в Иркутске 6 июня 2025.

— Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами в северных районах кратковременные дожди, грозы, утром туманы, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем на северо-западный 5−10 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье температура ночью +2…+7 градусов, при прояснении 0…-3, заморозки, в западных районах при увеличении облачности до +12, днем +22…+27, а если солнце так и не выглянет, то +14…+19. Вот что обещает погода в Иркутске 6 июня 2025.