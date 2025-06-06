В России хотят возбуждать дела о домашнем насилии без заявления

Предлагается внести поправки в часть 2 статьи 115 УК РФ и добавить новый квалифицирующий признак: если пострадавший находится в зависимости от обидчика (например, материальной, бытовой или психологической). Это позволит перевести такие случаи из частного в публичное обвинение, что означает, что уголовное дело будет возбуждаться независимо от заявления жертвы и не сможет быть закрыто только из-за того, что пострадавший «передумал» или боится. Такой подход обеспечит защиту людям, живущим в страхе и не способным открыто заявить о насилии.