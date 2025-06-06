В России хотят возбуждать дела о домашнем насилии без заявления

В Госдуме разрабатывается законопроект о возбуждении уголовных дел в случаях причинения легкого вреда здоровью без заявления жертвы. Об этом пишет ТАСС.
Предлагается внести поправки в часть 2 статьи 115 УК РФ и добавить новый квалифицирующий признак: если пострадавший находится в зависимости от обидчика (например, материальной, бытовой или психологической). Это позволит перевести такие случаи из частного в публичное обвинение, что означает, что уголовное дело будет возбуждаться независимо от заявления жертвы и не сможет быть закрыто только из-за того, что пострадавший «передумал» или боится. Такой подход обеспечит защиту людям, живущим в страхе и не способным открыто заявить о насилии.
В настоящее время статья 115 УК РФ (легкий вред здоровью) является делом частного обвинения: дело возбуждается только по заявлению пострадавшей стороны, заявление может быть отозвано, а уголовное дело закрыто по примирению сторон. Пострадавшие от домашнего насилия часто находятся в зависимости от нападающего, что может привести к отзыву заявления и оставлению их без защиты.
Также направлен запрос в МВД и Верховный суд с просьбой предоставить статистику по делам, возбужденным по статье 115 УК РФ, и числу дел, прекращенных из-за примирения с обвиняемым. После получения ответа на основании этих данных будет подготовлен законопроект, который предоставит правоохранителям инструменты для действий до возникновения трагедий.
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