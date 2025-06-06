Аналитик раскрыла, что прячется за вкладами под 30% годовых

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Предложения вкладов по ставке под 30% годовых в рублях появляются нечасто, но всегда вызывают ажиотаж на рынке. Что кроется за такими ставками, рассказала агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
«Эти продукты — скорее исключение, чем норма. Они, как правило, идут в комплекте с дополнительными условиями (подключение пакета услуг, покупка страховки или инвестиционных продуктов) либо открываются на сильно ограниченные суммы (например, у одного из крупных банков было предложение до 50 000 ₽)», — пояснила специалист.
По ее словам, средние ставки по обычным вкладам сейчас гораздо ниже, они приближаются к 15% годовых и напрямую зависят от ключевой ставки, с осени прошлого года застывшей на уровне 21%.
Особо высокие ставки по ряду продуктов служат маркетинговым задачам и помогают банкам привлечь ликвидность, если это необходимо в моменте, нарастить клиентскую базу и т.п. Однако массовым такой продукт быть не может, тем более, банковская система ждет снижения ключевой ставки, заключила Замалеева.