Аналитик раскрыла, что прячется за вкладами под 30% годовых

Особо высокие ставки по ряду продуктов служат маркетинговым задачам и помогают банкам привлечь ликвидность, если это необходимо в моменте, нарастить клиентскую базу и т.п. Однако массовым такой продукт быть не может, тем более, банковская система ждет снижения ключевой ставки, заключила Замалеева.