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В Госдуме предложили способ защиты от домашнего насилия: воздействовать на жертву станет сложнее

В ГД хотят разрешить возбуждать уголовные дела о домашнем насилии без заявления.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили усовершенствовать статью 115 УК РФ о причинении легкого вреда здоровью. Депутаты планируют предоставить возможность возбуждать дела этой классификации без заявления жертвы. Соответствующая инициатива направлена на защиту от домашнего насилия. Такое пояснение дали в пресс-службе фракции «Новые люди», транслирует ТАСС.

Так, парламентарии хотят перевести случаи материального, психологического и бытового насилия из частного в публичное обвинение. Это означает, что уголовные дела будут возбуждаться без заявлений пострадавших, уточнили в партии. Депутаты подготовили соответствующий законопроект.

«Уголовное дело нельзя будет закрыть только потому, что пострадавший передумал или боится. Такой подход позволит защищать людей, которые живут в страхе и не могут открыто заявить о насилии», — пояснили во фракции.

Опрос KP.RU показал, что 25% респондентов хотя бы раз подвергались домашнему насилию. Их бил муж или жена. Еще 9% сталкивались с побоями со стороны родителей.