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Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии

Средний размер федеральной доплаты к пенсии достиг 2,8 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в России для увеличения ее размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8 тысячи рублей по состоянию на конец 2024 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, по состоянию на 31 декабря 2024 года средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров до уровня прожиточного минимума пенсионера находится на уровне 2 882,47 рублей.

Ранее агентство выяснило из данных Соцфонда, что число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона на конец 2024 года. Из них федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона.