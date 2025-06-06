Стал известен средний размер федеральной доплаты к пенсии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в России для увеличения ее размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8 тысячи рублей по состоянию на конец 2024 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.