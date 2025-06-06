В ГД внесут законопроект об обязательном знании мигрантами русского языка

В настоящее время для получения гражданства России по стандартной процедуре необходимо соответствовать нескольким условиям: проживать в стране не менее пяти лет на основании вида на жительство, владеть русским языком, а также обладать знаниями по истории и законодательству РФ. Однако существуют категории лиц, для которых действует упрощенный порядок, освобождающий от ряда требований.