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В ГД внесут законопроект об обязательном знании мигрантами русского языка

Экзамен на знание русского языка необходимо будет сдавать даже при упрощенной процедуре получения гражданства РФ.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, который вводит обязательное требование знания русского языка для ряда иностранных граждан, претендующих на получение гражданства РФ.

В настоящее время для получения гражданства России по стандартной процедуре необходимо соответствовать нескольким условиям: проживать в стране не менее пяти лет на основании вида на жительство, владеть русским языком, а также обладать знаниями по истории и законодательству РФ. Однако существуют категории лиц, для которых действует упрощенный порядок, освобождающий от ряда требований.

В частности, сегодня без подтверждения знания языка гражданство могут получить, например, бывшие граждане СССР, лица, состоящие в браке с гражданином России и имеющие совместного ребенка, включая усыновленных, а также лица с прямыми родственниками, проживавшими на территории РСФСР или Российской империи.

Новый законопроект предлагает устранить такие исключения и сделать знание русского языка обязательным условием даже при упрощённой процедуре.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы разрабатывают новые меры для повышения прозрачности процесса сдачи экзаменов мигрантами и иностранцами.