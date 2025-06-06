Реконструкция моста через канал имени Москвы стартовала в Дмитрове

«Дорожники начали строительные работы по новому мосту, открыть движение по которому планируем в IV квартале 2026 года, а полностью завершить все работы по проекту — в IV квартале 2028 года. Сейчас выполнили усиление конструкций существующего моста и приступили к устройству свайного основания под подпорную стену со стороны Дмитровского шоссе. Это знаковый проект для Московской области, который улучшит качество жизни для более чем 80 тыс. жителей Дмитрова», — цитирует пресс-служба вице-губернатора Московской области Владимира Локтева.