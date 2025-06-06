Реконструкция моста через канал имени Москвы стартовала в Дмитрове

«Дорожники начали строительные работы по новому мосту, открыть движение по которому планируем в IV квартале 2026 года, а полностью завершить все работы по проекту — в IV квартале 2028 года. Сейчас выполнили усиление конструкций существующего моста и приступили к устройству свайного основания под подпорную стену со стороны Дмитровского шоссе. Это знаковый проект для Московской области, который улучшит качество жизни для более чем 80 тыс. жителей Дмитрова», — цитирует пресс-служба вице-губернатора Московской области Владимира Локтева.
Как отмечается, на строительной площадке ведется устройство форшахты — специальной направляющей конструкции, которая предотвращает осыпание грунта и обеспечивает сохранение контура скважин для дальнейшего погружения буронабивных свай. Кроме того, проводится подготовка площадки для оборудования буровой установки, переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону работ.
«В соответствии с проектом участок реконструкции определен от примыкания ул. Ново-Рогачевская к ул. Правобережная до примыкания к ул. Профессиональная. Общая протяженность участка реконструкции составит 3,3 км. Дорогу расширят до четырех полос движения. Кроме того, будет выполнена реконструкция участка ул. Профессиональная, построен съезд ул. Луговая. Параллельно на ул. Профессиональная будет обустроен проезд вдоль ж/д, который соединит ул. Семенюка и ул. Оборонная, в составе проезда будет построен мост через ручей Березовец. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, установлены шумозащитные экраны», — говорится в материале.