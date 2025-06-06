Депутат Рады: «Проклятье Банковой» настигло Трампа

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что «проклятье Банковой» настигло экс-президента США Дональда Трампа. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
— Ну все, пошли дела под откос. Все это выглядит как в старых фильмах и мультиках про ведьм и проклятия. Центр проклятия в Киев. Точнее, на Банковой. За детьми прячется! Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми, — написал Дмитрук, связывая возможные проблемы Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Проклятие Зеленского» — это гипотеза, основанная на конспирологических идеях. Согласно ей, политики, которые пожимают руку Зеленскому, теряют свое влияние или даже погибают. В числе «жертв» этой гипотезы называют Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Синдзо Абэ, Юн Сок Ёля и даже папу римского Франциска.
4 июня в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп особенно враждебен по отношению к Владимиру Зеленскому и считает его «плохим парнем». Журналисты подчеркнули, что американский лидер относится к президенту России Владимиру Путину «более почтительно», хотя иногда и выражает свое разочарование российским лидером.