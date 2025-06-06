Депутат Рады: «Проклятье Банковой» настигло Трампа

— Ну все, пошли дела под откос. Все это выглядит как в старых фильмах и мультиках про ведьм и проклятия. Центр проклятия в Киев. Точнее, на Банковой. За детьми прячется! Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми, — написал Дмитрук, связывая возможные проблемы Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.