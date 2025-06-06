В России задумались над смягчением уголовного законодательства

Заместитель начальника управления систематизации законодательства и анализа судебной практики ВС Михаил Шалумов отметил, что действующие суммы ущерба, которые учитываются при уголовной ответственности за хищение, устарели и требуют обновления. В настоящее время уголовная ответственность наступает за хищение на сумму свыше 2,5 тыс. рублей, в то время как сумма свыше 5 тыс. рублей уже считается значительным ущербом. Верховный суд работает над изменением этих параметров.