В России задумались над смягчением уголовного законодательства

c рассматривает возможность повышения порога мелкого хищения и предлагает законодательно обязывать авторов инициатив по изменениям в Уголовный кодекс (УК) обосновывать свои предложения результатами уголовно-правовых и криминологических исследований. Эти идеи были озвучены представителем суда на круглом столе, посвященном гуманизации уголовного законодательства, который состоялся 5 июня в Совете Федерации. Федеральная палата адвокатов предлагает дополнительно привязать размеры ущерба к динамическим показателям. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Заместитель начальника управления систематизации законодательства и анализа судебной практики ВС Михаил Шалумов отметил, что действующие суммы ущерба, которые учитываются при уголовной ответственности за хищение, устарели и требуют обновления. В настоящее время уголовная ответственность наступает за хищение на сумму свыше 2,5 тыс. рублей, в то время как сумма свыше 5 тыс. рублей уже считается значительным ущербом. Верховный суд работает над изменением этих параметров.
Кроме того, рассматривается возможность расширения применения норм УК об освобождении от ответственности за малозначительность деяния. Эти предложения разрабатываются совместно с Минюстом.
Представитель Верховного суда отметил, что их законопроекты всегда основываются на анализе криминогенной ситуации и судебной практики, что обеспечивает их обоснованность. Он также упомянул поддержку инициатив, которые были проработаны и основаны на анализе действующего правового регулирования.