Shot: ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре Украины

В Киеве снова прогремели мощные взрывы. Об этом стало известно в пятницу, 6 июня.
Сообщается, что армия России наносит удары по военным объектам и критической инфраструктуре столицы Украины. В нескольких районах города пропало электричество, предположительно из-за повреждения ТЭЦ-5.
Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Виннице, Житомире и Одессе, передает Telegram-канал Shot.
Незадолго до этого, стало известно о взрывах в Киеве, а также в районе Днепропетровска, Чернигова и Одесской области. В Киеве взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги.
Недавно ВС РФ также нанесли удары по цехам производства ударных БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) и по местам их запуска и хранения. Российские средства ПВО также сбили две ракеты Storm Shadow и 316 украинских дронов, из них 205 — за пределами зоны спецоперации.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Также стало известно, что армия России 23 мая нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.