Армия России наносит удары по военным объектам Киева, ряд районов города остался без света

В ряде районов города наблюдаются перебои с электроснабжением. Предварительной причиной называется повреждение ТЭЦ-5 — одной из крупнейших теплоэлектростанций Киева. Очевидцы также сообщают о возникновении нескольких пожаров в Голосеевском и Соломенском районах.