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Армия России наносит удары по военным объектам Киева, ряд районов города остался без света

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве. По предварительным данным, Армия России наносит удары по военным объектам и критической инфраструктуре украинской столицы. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Взрывы прогремели в Киеве. Видео © SHOT.

В ряде районов города наблюдаются перебои с электроснабжением. Предварительной причиной называется повреждение ТЭЦ-5 — одной из крупнейших теплоэлектростанций Киева. Очевидцы также сообщают о возникновении нескольких пожаров в Голосеевском и Соломенском районах.

Кроме того, в украинских соцсетях сообщают о взрывах в Виннице, Житомире и Одессе.

Ранее наши бойцы сбили очередной F-16 Вооружённых сил Украины. В Сумской области российские силы сбили ещё один истребитель. Детали о времени, месте и обстоятельствах падения самолёта не уточняются.