Взрывы прогремели в Киеве. Видео © SHOT.
В ряде районов города наблюдаются перебои с электроснабжением. Предварительной причиной называется повреждение ТЭЦ-5 — одной из крупнейших теплоэлектростанций Киева. Очевидцы также сообщают о возникновении нескольких пожаров в Голосеевском и Соломенском районах.
Кроме того, в украинских соцсетях сообщают о взрывах в Виннице, Житомире и Одессе.
Ранее наши бойцы сбили очередной F-16 Вооружённых сил Украины. В Сумской области российские силы сбили ещё один истребитель. Детали о времени, месте и обстоятельствах падения самолёта не уточняются.