Минприроды может увеличить экологический сбор в несколько раз

Представители Минприроды России могут изменить базовые ставки экосбора. Кроме того, в Министерстве напомнили об обязанности бизнеса уплачивать экологический сбор за неутилизированные товары. При этом предприниматель может самостоятельно обеспечить разделение отходов либо воспользоваться услугами переработчиков из Росприроднадзора. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в Минприроды.