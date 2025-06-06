Минприроды может увеличить экологический сбор в несколько раз

Представители Минприроды России могут изменить базовые ставки экосбора. Кроме того, в Министерстве напомнили об обязанности бизнеса уплачивать экологический сбор за неутилизированные товары. При этом предприниматель может самостоятельно обеспечить разделение отходов либо воспользоваться услугами переработчиков из Росприроднадзора. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в Минприроды.
Так, согласно новым возможным правилам, ставки на большинство групп товаров для экосбора станут в разы выше. Например, изделия из текстиля, якобы, обойдутся в 89,2 тысячи рублей за тонну, что в 4,5 раза превышает ранее принятые нормы. Также, по данным РБК, планируется в три раза повысить ставку экосбора нефтепродуктов и батарей.
«Экологический сбор — тот случай, когда физическое исполнение нормативов компания не может осуществить по каким-то причинам», — уточнил собеседник издания.
Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что сейчас по всей стране наблюдается изменение климата. Лето 2024 года стало одним из самых жарких за 45 лет. Он подчеркнул, что ситуация продолжит усугубляться, на это стоит обратить внимание.