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Аэропорт Саратова приостановил работу на фоне атаки на регион

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко на фоне объявленной в регионе угрозы атаки БПЛА.

Аэропорт Саратова временно перестал принимать и отправлять рейсы.

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко на фоне объявленной в регионе угрозы атаки БПЛА.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина массово атаковала регионы России ночью: онлайн-трансляция.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов», — говорится в сообщении Кореняко. Оно опубликовано в его личном telegram-канале.

Этой же ночью ограничения вводились и на работу аэропорта Калуги. Тогда представитель Росавиации также объяснил введение мер вопросами безопасности.

Украина в ночь на 6 июня атаковала Россию, с налетом беспилотников столкнулись сразу несколько регионов. URA.RU ведет прямую трансляцию, где оперативно рассказывает о ходе отражения ночной атаки ВСУ.