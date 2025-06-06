Мусульмане Владивостока вышли на празднование Курбан-Байрама

Начинается праздник еще за десять дней до его формальной даты. С этого момента верующие соблюдают пост и проводят генеральную уборку своего жилища. Курбан-байрам начинают встречать еще до рассвета, когда все мусульмане омывают тело, облачаются в лучшие одежды и отправляются в мечеть на утреннюю молитву — намаз. После приветственных речей имам читает десятиминутную молитву.