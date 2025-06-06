Мусульмане Владивостока вышли на празднование Курбан-Байрама

Празднование Курбан-байрама во Владивостоке началось с утренней молитвы, куда пришли сотни мусульман. Намаз проходит уже традиционно на большой площадке «Фетисов Арены», сообщает ИА PrimaMedia.
Курбан-байрам (по-арабски «Ид аль-Адха»), праздник жертвоприношения — один из главных мусульманских праздников, праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима.
Начинается праздник еще за десять дней до его формальной даты. С этого момента верующие соблюдают пост и проводят генеральную уборку своего жилища. Курбан-байрам начинают встречать еще до рассвета, когда все мусульмане омывают тело, облачаются в лучшие одежды и отправляются в мечеть на утреннюю молитву — намаз. После приветственных речей имам читает десятиминутную молитву.
В связи с праздником наблюдаются заторы в районе «Фетисов Арены» и на улице Тихой.