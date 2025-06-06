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Генпрокуратура вновь преследует фигурантов аферы в Хабаровском крае

Раскрыта схема отмывания средств уже осужденными за мошенничество бизнесменами, и их ждёт новый суд.

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Источник: Соцсети

В Хабаровском крае строительство школ по нацпроекту «Образование» оказалось под угрозой из-за масштабной аферы с бюджетными деньгами. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о легализации 877,9 млн рублей, похищенных при реализации концессионных соглашений.

По данным следствия, предприниматель Роман Кимельфельд действовал вместе с бывшим владельцем «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» Станиславом Неверовым. Средства, выделенные на школы в Хабаровском и Забайкальском краях, а также на газоснабжение в Чите, были выведены через мнимые сделки — деньги «прокручивались» через фиктивные контракты с подконтрольными фирмами.

Из-за действий организованной группы нарушены сроки строительства объектов, которые должны были быть сданы в рамках нацпроектов «Образование» и «Экология». Ни один из них до сих пор не введён в эксплуатацию. Ситуация находится на особом контроле надзорных органов.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. При этом в мае Кимельфельд и Неверов уже получили сроки по делу о мошенничестве, — сообщает Генеральная прокуратура РФ.