В Госдуме рассказали, как сдача ГТО поможет при поступлении в вуз

«Мы как законодатели поддерживаем развитие движения ГТО, его интеграцию в школьную и студенческую среду. Считаю, что его потенциал должен быть использован шире — в том числе как один из элементов формирования гражданской ответственности, физической подготовки будущих защитников Отечества и просто активных, здоровых молодых людей. Мы считаем важным, чтобы все вузы в равной степени учитывали достижения в рамках комплекса ГТО, а информация об этих баллах была максимально доступной и понятной для абитуриентов и родителей», — сказал Хамитов.