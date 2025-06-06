В Госдуме рассказали, как сдача ГТО поможет при поступлении в вуз

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В настоящее время система поощрения за успешную сдачу нормативов комплекса ГТО становится все более востребованной среди поступающих в вуз, в среднем, абитуриент может рассчитывать на пять баллов за золотой знак ГТО, три балла за серебряный значок и два за бронзовый, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди»).
«Сегодня система поощрения за успешную сдачу нормативов комплекса ГТО становится все более востребованной среди абитуриентов. И это закономерно: получение золотого знака ГТО дает возможность прибавить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. На фоне высокой конкуренции и ограниченного числа бюджетных мест даже 5−10 дополнительных баллов могут сыграть решающую роль», — сообщил Хамитов.
Он отметил, что в соответствии с порядком приема в высшие учебные заведения, вузы вправе учитывать индивидуальные достижения поступающих, и выполнение нормативов ГТО на золотой знак отличия входит в этот перечень и может быть оценено от 1 до 10 баллов, конкретное значение определяется правилами самого университета. Это, по его словам, дает абитуриентам из разных регионов России, в том числе из небольших городов и сельской местности, дополнительную возможность улучшить свои шансы на поступление.
«Большинство университетов добавляют к результатам ЕГЭ от 1 до 10 баллов. Точное количество можно посмотреть на сайте конкретного вуза. В среднем, абитуриент может рассчитывать на пять баллов за золотой знак ГТО, три балла за серебряный значок и два за бронзовый», — добавил депутат.
Политик уточнил, что важен не только формальный балл. По его словам, комплекс ГТО воспитывает дисциплину, силу воли, выносливость, развивает интерес к спорту и здоровому образу жизни, и это система, проверенная временем, которая с новой актуальностью вписывается в современный образовательный и воспитательный процесс.
Парламентарий считает, что если ребенок понимает, что регулярные занятия физкультурой могут дать ему не только здоровье, но и реальную поддержку при поступлении, это усиливает интерес к спорту.
«Мы как законодатели поддерживаем развитие движения ГТО, его интеграцию в школьную и студенческую среду. Считаю, что его потенциал должен быть использован шире — в том числе как один из элементов формирования гражданской ответственности, физической подготовки будущих защитников Отечества и просто активных, здоровых молодых людей. Мы считаем важным, чтобы все вузы в равной степени учитывали достижения в рамках комплекса ГТО, а информация об этих баллах была максимально доступной и понятной для абитуриентов и родителей», — сказал Хамитов.