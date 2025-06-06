Жительница Иркутска отсудила 800 тысяч за массовое ДТП из-за прорванной трубы

Суд обязал выплатить жительнице Иркутска 800 тысяч рублей за ущерб после массовой аварии. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного суда, женщина подала иск, потому что ее машина пострадала в ДТП с участием 12 автомобилей. Экспертиза подтвердила размер ущерба, а нарушений правил дорожного движения со стороны женщины не нашли.
— Авария произошла из-за коммунальной аварии: вечером 15 декабря 2023 года на улице Чайковского разгерметизировался чугунный водопровод. Вода вытекла на дорогу на улице Маяковского, где в тот момент было оживленное движение. Из-за мороза в −28,9 градусов она мгновенно превратилась в лед, что и стало причиной массового ДТП, — сказано в сообщении суда.
Сначала дело рассмотрел суд первой инстанции, а потом его перепроверил Иркутский областной суд. В итоге женщине присудили 740 тысяч рублей за ущерб и еще 59 тысяч рублей на покрытие судебных расходов и экспертизы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области на борту самолета задержали лидера банды экстремистов.