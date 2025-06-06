Жительница Иркутска отсудила 800 тысяч за массовое ДТП из-за прорванной трубы

— Авария произошла из-за коммунальной аварии: вечером 15 декабря 2023 года на улице Чайковского разгерметизировался чугунный водопровод. Вода вытекла на дорогу на улице Маяковского, где в тот момент было оживленное движение. Из-за мороза в −28,9 градусов она мгновенно превратилась в лед, что и стало причиной массового ДТП, — сказано в сообщении суда.