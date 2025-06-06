О возможных перебоях в работе общественного транспорта предупреждают владивостокцев

Это связано с исламским праздником Курбан-байрам, в этом году он выпадает на период с вечера 5 июня по 9 июня. На площадке перед «Фетисов Ареной» сегодня традиционно проходит массовая утренняя молитва — намаз. Так как в числе водителей автобусов много уроженцев мусульманских республик, часть автобусов, вероятно, выйдет на маршруты с задержкой.