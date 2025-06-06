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О возможных перебоях в работе общественного транспорта предупреждают владивостокцев

Жителей Владивостока предупреждают о возможных перебоях в движении городских автобусов и о дорожных заторах в районе «Фетисов Арены» сегодня в утренние часы, сообщает ИА DEITA.RU.

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Источник: ДЕЙТА

Это связано с исламским праздником Курбан-байрам, в этом году он выпадает на период с вечера 5 июня по 9 июня. На площадке перед «Фетисов Ареной» сегодня традиционно проходит массовая утренняя молитва — намаз. Так как в числе водителей автобусов много уроженцев мусульманских республик, часть автобусов, вероятно, выйдет на маршруты с задержкой.

Затор на улице Маковского в сторону спорткомплекса собирается в обе стороны, потому что верующие оставляют свои автомобили у края дороги и идут к месту молитвы.

Напоминаем, что в 2024 году из-за другого религиозного праздника, Ураза-байрам, во Владивостоке утром случился такой транспортный коллапс, что городская администрация обещала оштрафовать перевозчиков за отсутствие автобусов на маршруте. Какого-то резонансного развития эта история, впрочем, не получила.

Сейчас компании, осуществляющие пассажирские перевозки на автобусах по маршрутам в пределах городского округа, требуют у администрации Владивостока либо внеочередное повышение тарифов на проезд, либо внедрения брутто-контрактов, когда исполнение оценивается по километражу (количеству выполненных рейсов), а не по количеству пассажиров. Доходы перевозчиков при текущих условиях муниципальных контрактов якобы делают бизнес нерентабельным. Согласно исследованию одного из региональных изданий, реально убыточный бизнес сейчас только у одного перевозчика — ООО «ДВ Транзит».