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Связь с японским модулем не удалось установить после попытки посадки на Луну

Инженеры не смогли установить связь с японским модулем HAKUTO-R, также известным как Resilience, после его попытки приземлиться на Луну.

Инженеры не смогли установить связь с японским модулем HAKUTO-R, также известным как Resilience, после его попытки приземлиться на Луну. Об этом сообщила компания-разработчик Ispace.

«На данный момент нам не удалось наладить контакт с Resilience, но инженеры Ispace в нашем центре управления продолжают усилия по установлению связи с модулем», — говорится в официальном заявлении.

Пока неясно, что произошло с модулем, однако, похоже, попытка посадки оказалась неудачной. Во время прямой трансляции примерно за полторы минуты до запланированного приземления высота полета модуля резко упала до нуля.

Ispace уже пыталась отправить свой модуль на Луну в апреле 2023 года. Тогда, за несколько секунд до посадки, когда связь с модулем все еще сохранялась, он внезапно ускорился, и компания сообщила, что восстановить связь не удастся, в результате чего посадка была признана неудачной.

HAKUTO-R разработан японской компанией Ispace, расположенной в Токио. Высота аппарата составляет 2,3 метра. Он был запущен к Луне 15 января с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.

Ранее на китайской космической станции была найдена неизвестная на Земле бактерия.