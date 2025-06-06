Связь с японским модулем не удалось установить после попытки посадки на Луну

Ispace уже пыталась отправить свой модуль на Луну в апреле 2023 года. Тогда, за несколько секунд до посадки, когда связь с модулем все еще сохранялась, он внезапно ускорился, и компания сообщила, что восстановить связь не удастся, в результате чего посадка была признана неудачной.