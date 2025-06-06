МЧС озвучило главное требование к закрытой ледовой переправе

В соответствии с новыми требованиями, владельцы переправ теперь будут обязаны осуществлять ежедневный замер толщины льда по всей ее длине в шахматном порядке на расстоянии от 10 до 50 метров от каждого места замера в зависимости от ширины водного объекта и резких изменений глубин водоема.