МЧС озвучило главное требование к закрытой ледовой переправе

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Все подъездные пути к ледовой переправе после ее закрытия весной должны быть засыпаны сыпучими материалами для воспрепятствования проезда по ней транспортных средств, соответствующий проект приказа МЧС России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«После завершения эксплуатации и закрытия ледовой переправы в весенний период лицо, ответственное за использование объекта надзора, на въездах (съездах) засыпает подъездные пути сыпучими материалами», — говорится в требованиях к проекту приказа министерства.
На переправе, кроме того, должны быть демонтированы все ранее установленные дорожные знаки и элементы обстановки пути, а перед въездом на нее установлен новый знак — «Движение запрещено».
В документе отмечается, что по протяженности ледовые переправы подразделяются на малые (до 100 метров), средние (от 100 до 500 метров) и большие — длиной более 500 метров.
В соответствии с новыми требованиями, владельцы переправ теперь будут обязаны осуществлять ежедневный замер толщины льда по всей ее длине в шахматном порядке на расстоянии от 10 до 50 метров от каждого места замера в зависимости от ширины водного объекта и резких изменений глубин водоема.