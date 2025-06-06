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Финансист раскрыла, какой стаж поможет увеличить пенсию

Финансист Финогенова: северный трудовой стаж позволяет увеличить пенсию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Некоторые виды трудового стажа позволят сделать вашу пенсию больше, рассказала агентству «Прайм» Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Прежде всего, это северный и льготный трудовой стаж. Первый дают за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных регионах, второй — за особо тяжелые или вредные условия труда.

«При наличии спецстажа пенсия может быть выше за счет повышенных тарифов страховых взносов, которые платят работодатели с фонда оплаты труда», — объяснила финансист.

На размер пенсии влияет работа в сельской местности не менее 30 лет, а также советский и «дореформенный» (до первого этапа пенсионной реформы в 2020 году) стаж. Все это учитывается при расчете выплат в индивидуальном порядке, заключила Финогенова.