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В России хотят отменить дорожную плату для дальнобойщиков

В России необходимо отменить дорожную плату по системе «Платон» для большегрузных автомобилей.

В России необходимо отменить дорожную плату по системе «Платон» для большегрузных автомобилей. С таким предложением выступили в Госдуме, передает РИА Новости.

Это, по словам авторов инициативы, поможет поддержать российские предприятия в различных отраслях. Также предлагается сдать бесплатным проезд по платным трассам для отдельных категорий граждан.

«Надо освобождать от оплаты проезда в рамках системы “Платон” любой российский большегрузный транспорт. Это позволит убрать лишние расходы транспортных компаний, поддержит промышленные и сельхозпредприятия, снизит нагрузку на кошельки граждан», — говорится в сообщении.

В настоящее время в РФ официально зарегистрировано свыше 1,5 миллиона фур. Стоимость проезда для них по «Платону» составляет 3,5 рубля. А при дальних маршрутах накручивается приличная сумма, считают депутаты. Поэтому отмена платы снизит цены и основные продукты.

Авторы инициативы настаивают и на льготах для нескольких категорий граждан. Бесплатно должны ездить по платным трассам инвалиды, автотуристы, пенсионеры, многодетные семьи.