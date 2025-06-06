В России хотят отменить дорожную плату для дальнобойщиков

В настоящее время в РФ официально зарегистрировано свыше 1,5 миллиона фур. Стоимость проезда для них по «Платону» составляет 3,5 рубля. А при дальних маршрутах накручивается приличная сумма, считают депутаты. Поэтому отмена платы снизит цены и основные продукты.