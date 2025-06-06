В Новосибирской области дети участников СВО получат льготы на летний отдых

В Новосибирской области дети участников спецоперации получат льготы на летний отдых. Соответствующие поправки в местное законодательство были приняты по инициативе прокуратуры.
Дети участников спецоперации, ставших инвалидами в период проведения СВО, получили право на предоставление в первоочередном порядке за счет средств областного бюджета путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Также по инициативе надзорного ведомства за детьми-инвалидами и сопровождающими их лицами закрепили право на внеочередной прием в региональных органах госвласти.