В Новосибирской области дети участников СВО получат льготы на летний отдых

Дети участников спецоперации, ставших инвалидами в период проведения СВО, получили право на предоставление в первоочередном порядке за счет средств областного бюджета путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.