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В Новосибирск на жертвоприношение к празднику Курбан-байрам доставили порядка 200 баранов

Животных привезли к мечети на улице Красина.

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Источник: BFM.RU- Новосибирск

К мусульманскому празднику Курбан-байрам в Новосибирск привезли около 200 баранов для совершения обряда жертвоприношения. Животных заранее доставили к мечети на улице Красина для подготовки к обряду, пишет Сиб.фм.

Сообщается, что в этом году жертвоприношение пройдет за пределами Новосибирска. По завершении обряда мясо по мусульманскому обычаю будет разделено между участниками. Часть мяса также передадут нуждающимся — это является неотъемлемым условием обряда, призванным разделить праздничное угощение и с теми, кто не может позволить себе богатый праздничный стол.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Россельхознадзор напомнил новосибирским мусульманам правила убоя животных.