В Новосибирск на жертвоприношение к празднику Курбан-байрам доставили порядка 200 баранов

Сообщается, что в этом году жертвоприношение пройдет за пределами Новосибирска. По завершении обряда мясо по мусульманскому обычаю будет разделено между участниками. Часть мяса также передадут нуждающимся — это является неотъемлемым условием обряда, призванным разделить праздничное угощение и с теми, кто не может позволить себе богатый праздничный стол.