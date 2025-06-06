Профессор раскрыла, как кондиционер может привести к тепловому удару в жару

Это особенно опасно для пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением терморегуляции. Резкий перепад температур может вызвать повышение давления и другие проблемы с сосудами. Врач посоветовала настраивать кондиционер так, чтобы разница между температурой на улице и в помещении не превышала 5−7 градусов — это поможет избежать резкого перепада и снизит нагрузку на организм.