Профессор раскрыла, как кондиционер может привести к тепловому удару в жару

Длительное нахождение в помещениях с включенным кондиционером может усилить чувствительность организма к жаре. Об этом предупредила профессор Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
— При выходе из помещения с работающим кондиционером на улицу человек может получить тепловой удар из-за сильного контраста температур, — пояснила Ткачева в беседе с KP.RU.
Это особенно опасно для пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением терморегуляции. Резкий перепад температур может вызвать повышение давления и другие проблемы с сосудами. Врач посоветовала настраивать кондиционер так, чтобы разница между температурой на улице и в помещении не превышала 5−7 градусов — это поможет избежать резкого перепада и снизит нагрузку на организм.
Также холодный воздух может ухудшить работу иммунной системы. Сосуды в верхних дыхательных путях сужаются, воздух хуже согревается и недостаточно фильтруется. Это делает организм уязвимым к простудам и аллергиям.