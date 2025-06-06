Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор раскрыла, как кондиционер может привести к тепловому удару в жару

Врач Ткачева: Кондиционер может усилить чувствительность организма к жаре.

Источник: Комсомольская правда

Длительное нахождение в помещениях с включенным кондиционером может усилить чувствительность организма к жаре. Об этом предупредила профессор Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

— При выходе из помещения с работающим кондиционером на улицу человек может получить тепловой удар из-за сильного контраста температур, — пояснила Ткачева в беседе с KP.RU.

Это особенно опасно для пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением терморегуляции. Резкий перепад температур может вызвать повышение давления и другие проблемы с сосудами. Врач посоветовала настраивать кондиционер так, чтобы разница между температурой на улице и в помещении не превышала 5−7 градусов — это поможет избежать резкого перепада и снизит нагрузку на организм.

Также холодный воздух может ухудшить работу иммунной системы. Сосуды в верхних дыхательных путях сужаются, воздух хуже согревается и недостаточно фильтруется. Это делает организм уязвимым к простудам и аллергиям.