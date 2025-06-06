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Глава СК заинтересовался историей об участнике СВО, жена которого сбежала с мебелью и документами

Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела.

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Источник: Комсомольская правда

Историей об участнике СВО из Приморья, который по возвращении домой не обнаружил ни жены, ни вещей, заинтересовался глава Следственного комитета России. Председателю ведомства Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела.

Как мы писали ранее, герой СВО Владимир Медюлянов вернулся в Уссурийск после ранения и лечения в госпитале. Дома он надеялся увидеть любящую жену, однако встретило его пустое пространство. В квартире не оказалось его спутницы, а вместе с ней пропали некоторые вещи, мебель и документы.

«По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю заведено уголовное дело. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Приморскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также по поводам сюжета», — сообщили в пресс-службе СК РФ.