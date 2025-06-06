«Арсенал — Приморье — 2025»: силовики провели крупные учения по защите военных объектов

В начале июня в Приморье оперативным штабом проведены масштабные межведомственные учения «Арсенал — Приморье — 2025». Цель — совершенствование готовности силовых структур к пресечению угроз в отношении объектов Вооружённых Сил РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Антитеррор Приморья».
Руководство учениями осуществлял начальник управления ФСБ России по Приморскому краю, генерал-лейтенант Денис Симонов, возглавляющий региональный оперативный штаб. По его словам, на практическом этапе были отработаны алгоритмы обнаружения, блокировки и нейтрализации противоправных действий, а также меры по минимизации последствий возможных ЧС.
«Учения проводились в максимально приближенной к реальной обстановке, что позволило оценить устойчивость существующей системы безопасности. Стоит отметить высокую практическую значимость полученных результатов для совершенствования механизмов обеспечения безопасности», — отмечает Денис Симонов.
В мероприятиях участвовали подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии, минобороны, МЧС, а также представители региональных и муниципальных органов власти. Учения прошли в рамках плана Национального антитеррористического комитета.
Напомним, в Приморье приняты дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости объектов транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, а также ядерно- и радиационно-опасных объектов. Об этом рассказали по итогам заседания антитеррористической комиссии региона, которое состоялось 27 мая.