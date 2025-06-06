«Арсенал — Приморье — 2025»: силовики провели крупные учения по защите военных объектов

Руководство учениями осуществлял начальник управления ФСБ России по Приморскому краю, генерал-лейтенант Денис Симонов, возглавляющий региональный оперативный штаб. По его словам, на практическом этапе были отработаны алгоритмы обнаружения, блокировки и нейтрализации противоправных действий, а также меры по минимизации последствий возможных ЧС.