В Думе заявили о новом предложении по ипотеке: каким специалистам могут предоставить льготы

«Нужно аналогичную поддержку (в сравнении с IT-специалистами) вводить для ученых, педагогов, медработников. Это представители не менее ценных, стратегических для страны профессий. Сейчас наша фракция готовит поправки, чтобы ввести для них льготную ипотеку со ставкой в 5%», — поделился Сергей Миронов.