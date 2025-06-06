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В Думе заявили о новом предложении по ипотеке: каким специалистам могут предоставить льготы

В Госдуме хотят ввести льготную ипотеку для медработников, ученых и педагогов.

Источник: Комсомольская правда

В России, помимо льготной ипотеки в 6% для IT-специалистов, могут создать приятные условия для медицинских работников, ученых и педагогов. Это связано с оттоком кадров за рубеж и дефицитом профессионалов в отмеченных сферах. С таким уточнением обратился депутат Сергей Миронов, цитирует ТАСС.

Он пояснил, что для медработников, педагогов и ученых предлагается снизить ставку по ипотеке до 5%. Парламентарий назвал нынешние доходы названных специалистов «скромными». По его мнению, профессионалы, трудящиеся в областях науки, образования и медицины, не имеют возможности приобретать жилье.

«Нужно аналогичную поддержку (в сравнении с IT-специалистами) вводить для ученых, педагогов, медработников. Это представители не менее ценных, стратегических для страны профессий. Сейчас наша фракция готовит поправки, чтобы ввести для них льготную ипотеку со ставкой в 5%», — поделился Сергей Миронов.

Сегодня, 6 июня, в Центробанке примут решение относительно ключевой ставки. По мнению президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, ее следует снизить до 19%.