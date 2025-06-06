В Хабаровском крае нашлись вакансии с доходом от 100 тысяч без опыта работы

При этом в некоторых сферах оплата может превышать 100 тысяч рублей. Так, курьерам предлагают от 115 до 235 тысяч рублей в месяц «на руки», упаковщикам корейской косметики — до 195 тысяч, а менеджерам по коммерческой недвижимости — до 200 тысяч рублей.