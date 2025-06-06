В Хабаровском крае нашлись вакансии с доходом от 100 тысяч без опыта работы

В Хабаровском крае зафиксирован рост числа предложений о подработке без требований к опыту. По данным hh.ru, за последние 30 дней в регионе было размещено 468 вакансий с частичной занятостью, где работодатели готовы взять даже новичков.
Наиболее востребованные профессии — продавцы и кассиры (13% от всех таких вакансий), официанты, бармены, бариста (11%), курьеры (10%) и уборщики (6%). Почти не встречаются предложения для соискателей младше 18 лет — только 7% вакансий отмечены как подходящие для подростков от 14 лет.
При этом в некоторых сферах оплата может превышать 100 тысяч рублей. Так, курьерам предлагают от 115 до 235 тысяч рублей в месяц «на руки», упаковщикам корейской косметики — до 195 тысяч, а менеджерам по коммерческой недвижимости — до 200 тысяч рублей.
Среди необычных предложений — пеший транспортировщик сладостей на маркетплейсе (до 269 тысяч рублей), начинающий установщик мобильных приложений (до 120 тысяч), аварийный комиссар (от 80 тысяч), кассир в парк аттракционов (от 65 тысяч) и даже комедиант в ресторан (от 60 тысяч рублей).
Желающим подзаработать важно учесть: большинство таких вакансий не требует ни специального образования, ни опыта, но предполагает высокую загруженность.