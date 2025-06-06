Что можно и нельзя делать в Курбан-байрам? Традиции исламского праздника, приметы к 6 июня 2025

Курбан Байрам (или Ид аль-Адха) — это исламский праздник жертвоприношения, который отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа.
• В этот день мусульмане приносят в жертву животных (обычно овец или коз), чтобы поделиться мясом с нуждающимися.
• Праздник начинается с утренней молитвы в мечети.
• После молитвы совершается жертвоприношение, и мясо делится на три части: одну часть оставляют для себя, вторую отдают родственникам, третью — бедным и нуждающимся.
Что можно делать на Курбан-Байрам.
1. Участвовать в молитве: В этот день мусульмане собираются в мечетях для коллективной утренней молитвы.
2. Совершать жертвоприношение: Это основная традиция праздника. Мусульмане приносят в жертву животных (обычно овец, коз, коров или верблюдов), мясо которых делится на три части: для себя, для родственников и для бедных.
3. Делиться с нуждающимися: Важно делиться мясом жертвенного животного с теми, кто нуждается.
4. Посещать родных и друзей: Это время для общения, укрепления связей и обмена поздравлениями.
5. Носить новые или чистые одежды: Многие мусульмане надевают новые или особенно чистые наряды в знак праздника.
Что нельзя делать на Курбан-Байрам.
1. Ссориться и конфликтовать: Праздник — это время мира и согласия, поэтому важно избегать споров.
2. Пренебрегать молитвой: Участие в праздничной молитве считается обязательным.
3. Игнорировать нуждающихся: Необходимо помнить о тех, кто менее обеспечен, и делиться с ними.
4. Заниматься тяжелой работой: В этот день рекомендуется сосредоточиться на праздновании и духовных практиках.