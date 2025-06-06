В Красноярском крае 44 выпускника уже получили по сто баллов на ЕГЭ

О них рассказал в своем телеграм-канале губернатор края Михаил Котюков.
Так, по химии наивысший балл получили 26 ребят. Сразу шесть лучших учеников вновь выпускает учительница химии красноярской школы № 144 Елена Молчанова. Есть талантливая девушка и в поселке Ильичево (Шушенский район) — София Соколова. Она планирует поступать в Красноярский медицинский университет.
Еще 17 ребят получили по 100 баллов по литературе. Это школьники из Красноярска, в том числе из Мариинской гимназии, Норильска, Минусинска, Лесосибирска, Канска, Енисейска и Бородино. Среди них Анастасия Мымликова из Курагинского района. К экзамену она начала готовиться ещё с восьмого класса.
По истории высшую оценку получил Дмитрий Петров, выпускник красноярской школы № 10. Он мечтает стать журналистом.