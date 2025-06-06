МЧС запретит приводить на пляж любых животных, кроме собак-поводырей

Кроме того, будет запрещено заплывать за буйки, плавать на неподходящих предметах, таких как лежаки и бревна, заниматься спортивными играми вне специально отведенных для этого мест, купаться в состоянии алкогольного опьянения и оставлять детей без присмотра. Приказ не устанавливает ответственности за нарушения этих правил.