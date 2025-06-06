МЧС запретит приводить на пляж любых животных, кроме собак-поводырей

Россиянам запретят брать с собой животных на пляжи, согласно проекту приказа МЧС России, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В документе указано: «Посетителям пляжей запрещается приводить с собой животных, за исключением собак-поводырей».
Кроме того, будет запрещено заплывать за буйки, плавать на неподходящих предметах, таких как лежаки и бревна, заниматься спортивными играми вне специально отведенных для этого мест, купаться в состоянии алкогольного опьянения и оставлять детей без присмотра. Приказ не устанавливает ответственности за нарушения этих правил.
Ответственные за пляжи должны обеспечить их необходимым оборудованием, регулярно следить за чистотой и проверять дно водоема. В приказе также уточняется, что для обозначения границ зоны купания нельзя использовать предметы, напоминающие бытовой мусор, такие как бутылки и канистры.
В целом проект содержит требования, направленные на обеспечение безопасности на пляжах, переправах (кроме паромных), наплывных мостах, ледовых переправках и стоянках для маломерных судов. Ожидается, что приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.