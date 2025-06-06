Беспошлинный период на ввоз украинских товаров в ЕС не продлили: о новых тарифах и квотах для Киева

Official Journal of the European Union сообщает, что Киев всё же будет иметь ряд квот. По ним украинские производители смогут ввозить свои товары на территорию Евросоюза без пошлин. Однако, уточняется в документе, поступающая продукция будет ограничена в объеме.
«После 5 июня 2025 года снова начнут действовать обычные правила соглашения об ассоциации», — отмечает официальный журнал Евросоюза.
Сами государства ЕС борются с пошлинами США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила американского лидера Дональда Трампа отсрочить введение повышенных тарифов для Евросоюза. Хозяин Белого дома продлил дедлайн до 9 июля.