В Астане сносят незаконно строящийся жилой комплекс

На сегодняшний день управлением совместно с акиматом района Нура был зафиксирован факт строительства жилого комплекса «Mardan» (застройщик — ТОО «Asyl-Nur Qurylys»). По результатам проверки установлено, что строительно-монтажные работы начались без получения необходимых разрешительных документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».