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В Хабаровском крае буйно распустились ландыши

Экологи просят не рвать эти цветы из-за вреда природе и опасности для здоровья.

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Источник: Комсомольский заповедник

На юге и в центральных районах Хабаровского края начался сезон массового цветения ландышей. Этот красивый и очень ароматный цветок на западе страны считается приметой последнего месяца весны. Многие помнят знаменитую советскую песню, где ландыши названы «светлого мая приветом». В европейской части России растёт ландыш майский. У нас же распространён другой вид, который зацветает чуть позже. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию Комсомольского заповедника ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В лесах Хабаровского края и южной части Дальнего Востока растёт ландыш Кейске (известный в научных кругах японский ботаник позапрошлого века). Массовое цветение этого растения приходится на начало июня.

— Крохотные цветки, напоминающие колокольчики, на тонких стеблях кажутся такими нежными и хрупкими. Но за этой красивой внешностью скрывается коварная особенность — растение ядовито. Причём полностью. Впрочем, не для всех — птицы могут есть его плоды, похожие на ягоды, в зимний период, — рассказали в Комсомольском заповеднике.

Специалисты призвали не рвать ландыши в лесу и отказаться от покупки букетов этих цветов на стихийных рынках. Во-первых, это небезопасно для здоровья. Приятный, но очень сильный аромат способен вызвать аллергические реакции. Есть также риск получить серьёзное отравление.

Во-вторых, экологи напоминают о вреде природе, который приносит срезка ландышей Кейске. Растение это очень долго готовится к своему первому цветению. Для этого ему требуется аж семь лет! Ландышами лучше любоваться в лесу или на фото, например, которые представили сотрудники Комсомольского заповедника.