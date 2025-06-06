В Хабаровском крае буйно распустились ландыши

На юге и в центральных районах Хабаровского края начался сезон массового цветения ландышей. Этот красивый и очень ароматный цветок на западе страны считается приметой последнего месяца весны. Многие помнят знаменитую советскую песню, где ландыши названы «светлого мая приветом». В европейской части России растёт ландыш майский. У нас же распространён другой вид, который зацветает чуть позже. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию Комсомольского заповедника ФГБУ «Заповедное Приамурье».