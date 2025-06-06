«Традиционные ценности»: более 500 красноярцев приняли участие в городском семейном фестивале

В красноярском образовательном центре «Престиж» прошел второй городской семейный фестиваль «Традиционные ценности: время на важное», направленный на укрепление семейных уз и помощь родителям в воспитании детей.
Гостей фестиваля ждали консультации экспертов и увлекательные мастер-классы, направленные на развитие мелкой моторики, воображения и командной работы. На свежем воздухе работали площадки, посвященные активным играм, туризму и безопасности.
Особый интерес вызвала «Папина школа», где взрослые и дети знакомились с туристическим снаряжением, учились устанавливать палатку и проходили полосу препятствий. Организаторы уверены, что совместные походы с родителями не только укрепляют семью, но и расширяют кругозор ребёнка, воспитывают ответственность и повышают самооценку.
«Школа самокатных наук», организованная Госавтоинспекцией и кикшеринговой компанией «ВУШ», напомнила участникам правила дорожного движения для пользователей электросамокатов. Водители СИМ тренировались в маневрировании, проезжая «змейку», и усваивали культуру безопасного вождения.
«Электросамокаты стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Они удобны, экологичны и позволяют быстро добраться до нужного места. Однако вместе с популярностью растет и количество ДТП с участием самокатов. Мы надеемся, что наши мероприятия повысят культуру вождения. Помните, безопасность на дороге — это общая ответственность. Соблюдая правила дорожного движения и проявляя уважение к другим участникам движения, мы сделаем город безопаснее и комфортнее для всех участников дорожного движения», — рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Анастасия Аксёнова.
На площадке «Дворовой папа» малыши оттачивали технику броска в мини-баскетболе. Этот вид спорта не только развивает физические качества и координацию, но и учит работать в команде, дарит положительные эмоции от совместной игры родителей и детей.
«Здорово видеть, как много семей на фестивале! Особенно радует, что родители не просто наблюдают за своими детьми, а сами активно включаются в игру. Вот смотришь, сначала сын пытается забросить мяч в кольцо, а потом и мама с папой не выдерживают, подтягиваются. Играя вместе, семьи становятся крепче. Дворовый спорт — отличный способ сплотить поколения и подарить всем хорошее настроение!» — рассказал председатель Родительского Совета города Красноярска Алексей Нифантьев.
Фестиваль задуман как настоящий праздник семьи, где в центре внимания — самые важные ценности: любовь, взаимопонимание, поддержка и забота друг о друге.
«Семейный фестиваль сближает, наполняет жизнь яркими красками и дарит моменты, которые хочется сохранить в памяти. Наша цель — укрепить связь между поколениями, поддержать семейные традиции и создать пространство, где дети растут в атмосфере любви и заботы. Надеюсь, этот летний день, проведенный вместе, стал для красноярских семей источником радости и новых знаний», — отметила руководитель главного управления образования Марина Аксёнова.