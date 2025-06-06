«Традиционные ценности»: более 500 красноярцев приняли участие в городском семейном фестивале

«Здорово видеть, как много семей на фестивале! Особенно радует, что родители не просто наблюдают за своими детьми, а сами активно включаются в игру. Вот смотришь, сначала сын пытается забросить мяч в кольцо, а потом и мама с папой не выдерживают, подтягиваются. Играя вместе, семьи становятся крепче. Дворовый спорт — отличный способ сплотить поколения и подарить всем хорошее настроение!» — рассказал председатель Родительского Совета города Красноярска Алексей Нифантьев.