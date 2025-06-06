Не тревожьте душу: почему нельзя праздновать день рождения умершего человека

Русская православная церковь не рекомендует отмечать день рождения умершего человека как обычный праздник, но позволяет поминать усопшего в этот день. Но никаких пышных застолий — рекомендуется помолиться за упокой души, заказать панихиду, посетить могилу или просто вспомнить и поплакать. Почему нельзя устраивать праздник в день рождения умершего человека — в материале «Вечерней Москвы».
По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, в этот день нужно просто помянуть близкого человека.
— А лучше навестить его и прийти к этому человеку на могилу, принести цветы, поставить чекушку водки и кусочек хлеба на помин души. Но ни в коем случае день рождения праздновать не нужно, — говорит она.
Эксперт объяснила, что праздник в честь дня рождения умершего потревожит его душу.
— Это не даст душе покойника реализоваться в других, более тонких измерениях, — считает собеседница «ВМ».
Нумеролог, эксперт по славянской магии Евгения Белова напомнила, что в христианской традиции есть особые дни поминовения усопших. Это родительские субботы и Радоница — вторник после пасхальной недели.
— В дохристианские времена отмечались так называемые Деды. Наши предки посещали могилы умерших, устраивали особые трапезы с ритуальными блюдами вроде кутьи, не забывали потешить почивших играми и обрядовыми танцами. Дело в том, что поминовение не считалось днем скорби. Славяне хотели порадовать своих родных, показать им, что сохраняют заветную память о счастливых днях, проведенных вместе, — рассказала она.
Специалист отметила, что в совсем ранний период нашей истории поминальных дней не было и вовсе. Наши самые дальние прадеды считали, что души рождаются на этой земле снова, а значит, и смысла вспоминать их уже закончившуюся жизнь нет.
Как можно заметить, никакая из традиций не предписывает поминовение в день рождения покойного, подчеркнула нумеролог.
— Безусловно, память о родных и предках священна, и вспоминать близких можно в любой день, но какие-то особые обряды поминовения в день рождения проводить не нужно. И вовсе не потому, что можно как-то навредить почившим или же накликать на себя беды, а просто потому, что эта дата для иного мира уже не имеет принципиального значения, ведь календарь мира живых там не действует, — заключила Белова.
Святая Матрона Московская обладала даром предвидения и предсказала испытания, которые ожидают человечество и Россию в 2025 году. Святая пророчила, что человечество встанет перед выбором между духовным ростом и материальными интересами. Она предупреждала, что конфликты и войны станут неизбежными, потому что люди начнут противостоять устоявшимся порядкам. «ВМ» узнала у Дарьи Мироновой, действительно ли эти пророчества могут сбыться и что еще было предсказано на 2025 год.