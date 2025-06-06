Не тревожьте душу: почему нельзя праздновать день рождения умершего человека

— Безусловно, память о родных и предках священна, и вспоминать близких можно в любой день, но какие-то особые обряды поминовения в день рождения проводить не нужно. И вовсе не потому, что можно как-то навредить почившим или же накликать на себя беды, а просто потому, что эта дата для иного мира уже не имеет принципиального значения, ведь календарь мира живых там не действует, — заключила Белова.