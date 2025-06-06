В двух аэропортах столицы действуют временные ограничения

В пресс-службе Росавиации сообщили о временных ограничениях в международных аэропортах Домодедово и Жуковский.
Как указал представитель федерального агентства в 03:40 пятницы, 6 июня, в целях безопасности в воздушных гаванях приостановлены взлеты и посадки.
Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко также проинформировал пассажиров о режиме временных ограничений в саратовском аэропорту Гагарин. Прием и выпуск воздушных судов приостановлены с 02:40 по Московскому времени.
К сожалению, подобные меры необходимы из-за угрозы атак беспилотников. Ранее глава столичного МЧС сообщил о введении новой системы предупреждения горожан о налетах дронов.