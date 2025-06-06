Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух аэропортах столицы действуют временные ограничения

В пресс-службе Росавиации сообщили о временных ограничениях в международных аэропортах Домодедово и Жуковский.

В пресс-службе Росавиации сообщили о временных ограничениях в международных аэропортах Домодедово и Жуковский.

Как указал представитель федерального агентства в 03:40 пятницы, 6 июня, в целях безопасности в воздушных гаванях приостановлены взлеты и посадки.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко также проинформировал пассажиров о режиме временных ограничений в саратовском аэропорту Гагарин. Прием и выпуск воздушных судов приостановлены с 02:40 по Московскому времени.

К сожалению, подобные меры необходимы из-за угрозы атак беспилотников. Ранее глава столичного МЧС сообщил о введении новой системы предупреждения горожан о налетах дронов.