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На окраине Энгельса в районе нефтеперерабатывающего завода видны клубы чёрного дыма

На окраине Энгельса в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает SHOT. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала атака беспилотников, которая продолжается и в настоящий момент.

Источник: Life.ru

Энгельс. Видео © SHOT.

По словам местных жителей, в небе слышны звуки пролёта БПЛА. Очевидцы слышали более десятка взрывов. Одной из целей атаки, предположительно, стал местный аэродром: несколько беспилотников направляются именно в его сторону.

Ранее сообщалось, что в Саратове и Энгельсе были зафиксированы взрывы, а также работа систем противовоздушной обороны. По информации SHOT, первые хлопки прозвучали около 2:20 ночи. Очевидцы отмечали звуки пролетающих беспилотников в небе над несколькими районами. Кроме того, несколько часов назад в Брянске местные жители также сообщали о взрывах и работе системы ПВО. По словам очевидцев, в стороне аэродрома началось возгорание.