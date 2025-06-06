На окраине Энгельса в районе нефтеперерабатывающего завода видны клубы чёрного дыма

Ранее сообщалось, что в Саратове и Энгельсе были зафиксированы взрывы, а также работа систем противовоздушной обороны. По информации SHOT, первые хлопки прозвучали около 2:20 ночи. Очевидцы отмечали звуки пролетающих беспилотников в небе над несколькими районами. Кроме того, несколько часов назад в Брянске местные жители также сообщали о взрывах и работе системы ПВО. По словам очевидцев, в стороне аэродрома началось возгорание.