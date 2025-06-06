Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Подмосковные аэропорты Домодедово и Жуковский работают с ограничениями. План «Ковер» ввели с 03:40 6 июня. Об этом предупредили в пресс-службе Росавиации.
Так, воздушные гавани временно закрыты для приема и выпуска самолетов. Аэропорты продолжат работу в привычном режиме после снятия ограничений.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — сказано в сообщении Росавиации.
Мэр Москвы Сергей Собянин оповестил об уничтожении девяти украинских беспилотников над Московским регионом. По его уточнению, дроны летели на столицу. Шесть украинских БПЛА ликвидировали к 03:45. Через десять минут поступила информация о сбитии еще трех дронов.