Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин оповестил об уничтожении девяти украинских беспилотников над Московским регионом. По его уточнению, дроны летели на столицу. Шесть украинских БПЛА ликвидировали к 03:45. Через десять минут поступила информация о сбитии еще трех дронов.