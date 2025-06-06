Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В подмосковных аэропортах Домодедово и Жуковский с 03:40 6 июня действуют ограничения на работу гаваней.

Источник: Комсомольская правда

Подмосковные аэропорты Домодедово и Жуковский работают с ограничениями. План «Ковер» ввели с 03:40 6 июня. Об этом предупредили в пресс-службе Росавиации.

Так, воздушные гавани временно закрыты для приема и выпуска самолетов. Аэропорты продолжат работу в привычном режиме после снятия ограничений.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — сказано в сообщении Росавиации.

Мэр Москвы Сергей Собянин оповестил об уничтожении девяти украинских беспилотников над Московским регионом. По его уточнению, дроны летели на столицу. Шесть украинских БПЛА ликвидировали к 03:45. Через десять минут поступила информация о сбитии еще трех дронов.