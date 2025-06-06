Количество дронов, атаковавших Москву, увеличилось

Над Москвой сбиты еще три беспилотника, уточнил Собянин.
Российские противовоздушные средства поразили еще три вражеских беспилотника над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. За несколько минут до этого он сообщал о шести сбитых беспилотников.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще три беспилотника, летевших на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — передает Собянин на своем канале. По словам мэра, все необходимые службы немедленно приступили к работе на местах падения фрагментов аппаратов.
Ранее в ночь на 6 июня системы ПВО уже сбили шесть беспилотников на подлете к Москве, о чем также сообщал мэр столицы. Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков.