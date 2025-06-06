В Тайшетском районе спасли раненую сову

В Тайшетском районе произошла трогательная история. Один из водителей заметил на трассе Р-255 «Сибирь» раненую сову и сразу обратился за помощью к дежурным инспекторам. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, это оказалась неясыть — милая пушистая сова, которая обычно живет в таежных лесах.
— Полицейские аккуратно взяли пернатую красавицу и отвезли ее к ветеринарам. Там сову осмотрели, накормили и обработали раны. Какое-то время птица гостила у госавтоинспекторов, а потом ее передали в руки волонтеров, которые помогают диким животным восстановиться, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Как только птица окрепнет и наберется сил, ее выпустят в привычную среду обитания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске спасли и вернули в дикую природу кабаргу.