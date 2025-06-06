В Тайшетском районе спасли раненую сову

В Тайшетском районе произошла трогательная история. Один из водителей заметил на трассе Р-255 «Сибирь» раненую сову и сразу обратился за помощью к дежурным инспекторам. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, это оказалась неясыть — милая пушистая сова, которая обычно живет в таежных лесах.