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Внуково временно закрылся на фоне массовой атаки Украины на Москву

Внуково временно не принимает и не отправляет рейсы из-за независящих от аэропорта причин. Об этом рассказали представители авиагавани. Информацию подтвердил представитель Росавиации Артем Кореняко.

О временных ограничениях на работу аэропорта Внуково также сообщили в Росавиации.

Внуково временно не принимает и не отправляет рейсы из-за независящих от аэропорта причин. Об этом рассказали представители авиагавани. Информацию подтвердил представитель Росавиации Артем Кореняко.

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«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04:04… В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания», — говорится в telegram-канале Внуково.

Информацию подтвердил Кореняко в своем канале. Он обосновал введение мер вопросами безопасности. Также в Москве временно не выпускают и не принимают рейсы Домодедово и Жуковский.

Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 6 июня. Помимо Москвы и Подмосковья были зафиксированы налеты в Рязани, Саратове, Энгельсе и других городах и регионах. Подробнее о том, как Россия отражает атаку дронов, — в трансляции URA.RU.