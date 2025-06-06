Внуково временно закрылся на фоне массовой атаки Украины на Москву

Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 6 июня. Помимо Москвы и Подмосковья были зафиксированы налеты в Рязани, Саратове, Энгельсе и других городах и регионах. Подробнее о том, как Россия отражает атаку дронов, — в трансляции URA.RU.