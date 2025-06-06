Росавиация: аэропорт Внуково вслед за Домодедово и Жуковским ограничен на работу

Воздушная гавань Внуково временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения на полеты введены с 04:18 по Москве. Соответствующими данными поделились в пресс-службе Росавиации.
Так, на территории Подмосковья временно не работают три аэропорта. Такие меры безопасности приняли, в том числе, в Домодедово и Жуковском.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отмечается в сообщении Росавиации.
Временные ограничения связаны с попытками Киева атаковать российскую столицу. Так, на подлете к Москве ночью уничтожили десять БПЛА. О повреждениях на земле и пострадавших информации не поступало, уведомил мэр города Сергей Собянин.