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До +24 градусов будет в пятницу на Южном Урале

В пятницу, 6 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, на юге до сильных, грозы.

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Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 100% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Freepik

Температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Ветер северной четверти 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 6 июня, у Григория, Ивана, Ксении, Никиты, Семена, Степана, Федора.

Между прочим, 6 июня 2025 года отмечают Симеонов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя вставать с кровати с левой ноги. В противном случае, весь день пройдет наперекосяк.