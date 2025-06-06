До +24 градусов будет в пятницу на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Ветер северной четверти 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 6 июня, у Григория, Ивана, Ксении, Никиты, Семена, Степана, Федора.
Между прочим, 6 июня 2025 года отмечают Симеонов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя вставать с кровати с левой ноги. В противном случае, весь день пройдет наперекосяк.