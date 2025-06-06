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Маск захотел поменять власть в США: вот что предложил миллиардер

Маск прокомментировал идею объявить импичмент Трампу и заменить его на Вэнса.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель Илон Маск, который до недавнего времени работал в администрации президента США Дональда Трампа, поддержал идею объявить импичмент главе государства.

Один из пользователей социальной сети Х предложил «объявить Трампу импичмент и заменить его вице-президентом США Джей Ди Вэнсом».

«Да», — кратко прокомментировал публикацию Маск.

Кроме того, бизнесмен предупредил, что американская экономика окажется в рецессии уже во второй половине года из-за пошлин на импорт, которые ввел глава Белого дома.

Американский миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск завершил деятельность в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Предприниматель объявил об уходе из команды президента вечером 28 мая.

А в последние сутки пользователи социальных сетей и общественность наблюдает за заочной пикировкой бывших некогда соратников, которые сейчас начали обмениваться колкостями.

Ранее Илон Маск раскритиковал законопроект о сокращении государственных расходов. Бизнесмен назвал документ «возмутительным, мерзким и свинячьим». Это выражение используют в политическом жаргоне в США, когда хотят указать на ненужные расходы.

Это, ожидаемо вызвало злость со стороны Трампа и его команды. Источники, близкие к республиканцам и Белому дому, уверены, что Маск выступает против законопроекта о сокращении федеральных расходов, поскольку этот закон может нанести ущерб его деловым интересам.

Сам же Трамп, говоря о законопроекте, отметил, что этот документ «одним из лучших», переданных на рассмотрение Конгрессу. Он предупредил, что увеличит налоги на 68%, если законопроект не будет принят. Президент США добавил, что именно так планирует разгрести беспорядки, созданные до него.

Также президент США подверг бизнесмена критике, а также заявил, что сильно разочарован в миллиардере Илоне Маске. Глава Штатов напомнил, что неоднократно оказывал поддержку Маску, подчеркнув, что раньше между ними складывались хорошие отношения. Однако теперь он выразил сомнение, сохранились ли эти дружеские связи сейчас.

В ответ на критику Илон Маск пошел еще дальше. Он заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не смог бы занять свой пост 47-го президента США без его помощи. Кроме того, миллиардер назвал главу Белого дома неблагодарным человеком.