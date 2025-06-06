Маск захотел поменять власть в США: вот что предложил миллиардер

Сам же Трамп, говоря о законопроекте, отметил, что этот документ «одним из лучших», переданных на рассмотрение Конгрессу. Он предупредил, что увеличит налоги на 68%, если законопроект не будет принят. Президент США добавил, что именно так планирует разгрести беспорядки, созданные до него.