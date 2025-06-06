Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Омской области ночью сгорел магазин

Пожар практически полностью уничтожил точку торговли в Усть-Ишимском районе.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В ночь с 4 на 5 июня загорелся магазин смешанных товаров в селе Малая Бича. Огонь распространился на площади 153 м².

В тушении горящего магазина приняли участие двое пожарных и одна единица спецтехники. Открытое горение было ликвидировано к 5:41 утра. Сегодня дознаватели МЧС займутся выяснением причины происшествия, сообщили в ведомстве.

Судя по фотографии, опубликованной на сайте омских спасателей, жители Малой Бичи лишились магазина — на месте нахождения бывшей торговой точки лежат лишь обгоревшие конструкции.