На севере Омской области ночью сгорел магазин

В ночь с 4 на 5 июня загорелся магазин смешанных товаров в селе Малая Бича. Огонь распространился на площади 153 м².
В тушении горящего магазина приняли участие двое пожарных и одна единица спецтехники. Открытое горение было ликвидировано к 5:41 утра. Сегодня дознаватели МЧС займутся выяснением причины происшествия, сообщили в ведомстве.
Судя по фотографии, опубликованной на сайте омских спасателей, жители Малой Бичи лишились магазина — на месте нахождения бывшей торговой точки лежат лишь обгоревшие конструкции.