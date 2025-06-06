МВД: паспорт необходимо менять в течение 90 дней при изменении внешности

Согласно информации Главного управления по вопросам миграции МВД России, граждане обязаны заменить паспорт в течение 90 дней при изменении внешности, а также при смене фамилии, имени, отчества, даты или места рождения.
Это правило также применяется при достижении возрастов 20 и 45 лет.
Дополнительно документ подлежит замене в случаях его порчи, выявления ошибок или неточностей в данных, а также при отсутствии свободных страниц для обязательных отметок. В случае несвоевременной замены паспорт признаётся недействительным, и может быть наложен штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей.
Обратиться за заменой паспорта можно через территориальные отделения МВД, многофункциональные центры (МФЦ) или портал «Госуслуги». Однако в ситуациях, связанных с ошибками в записях, утратой или кражей паспорта, а также нарушением сроков, потребуется личное обращение в территориальный орган МВД.
Срок оформления нового документа составляет до пяти рабочих дней с момента подачи всех необходимых бумаг. На этот период можно получить временное удостоверение личности, для чего потребуется дополнительное фото.
Ранее стало известно, что граждане РФ при желании могут сделать отметки в паспорте о группе крови и ИНН.