МВД: паспорт необходимо менять в течение 90 дней при изменении внешности

Дополнительно документ подлежит замене в случаях его порчи, выявления ошибок или неточностей в данных, а также при отсутствии свободных страниц для обязательных отметок. В случае несвоевременной замены паспорт признаётся недействительным, и может быть наложен штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей.