Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ударами, которые Украина нанесла по российским военным аэродромам, поэтому в Белом доме обсуждают возможность прекращения поддержки Киева. Об этом сообщает журнал The Atlantic, ссылаясь на источники в вашингтонской администрации.
По данным издания, Трамп «в частном порядке выражал недовольство тем, что удары могут привести к эскалации конфликта».
Он назвал украинского лидера Владимира Зеленского «плохим парнем» и «горячей головой», считая, что тот провоцирует третью мировую войну. Помощники предложили Трампу варианты, включая ужесточение санкций против России и сокращение помощи Украине, говорится в сообщении.
1 июня Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
При этом глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил России новыми терактами. После завершения переговоров Зеленский заявил о возможных новых терактах, подчеркнув, что подобные действия направлены на то, чтобы «воспитать» российскую делегацию.