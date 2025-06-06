Финансист подсказала действенный способ увеличить пенсию

Финогенова также отметила, что сельский стаж продолжительностью не менее 30 лет дает право на доплату к страховой пенсии по старости или инвалидности в размере 25% к фиксированной выплате. Кроме того, учитывается трудовой стаж, накопленный до 2002 года и в советский период. Для этих случаев действует специальный «стажевый коэффициент», который влияет на расчет пенсии: при стаже более установленной нормы за каждый год начисляется дополнительный процент, а наличие советского стажа до 1990 года увеличивает размер расчетного капитала на 1% за каждый полный год такого стажа.